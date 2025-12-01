広島は１日、森翔平投手と石原貴規捕手が結婚したと発表した。球団を通じてのコメントは以下。森「この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます。より一層、責任感を持ち、互いを思いやりながら誠実に向き合い、明るく楽しい家庭を築いて参ります。どうか温かく見守っていただけますと幸いです」石原「いつも温かいご声援ありがとうございます。家庭を持つ身として、より一層、真摯に野球に向き合い精進して参り