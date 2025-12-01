閉館した白鳥温泉（2023年1月撮影） 2023年3月に閉館した香川県東かがわ市の温浴施設「白鳥温泉」について、市は1日の市議会で民間事業者への無償譲渡へ向けた議案を提出しました。 （東かがわ市／上村一郎 市長）「同施設を無償譲渡することについて議会の議決を求めるものであります」 1日に開会した12月定例東かがわ市議会で提案されました。白鳥温泉の再整備については、建物を無償譲渡、土地は30年以内の期間無