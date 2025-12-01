Image: Amazon 2024年7月23日の記事を編集して再掲載しています。なんだこの便利なキワモノは！PCやガジェットの充電に、なくてはならないのが充電ケーブル。今では百均などでUSB-Cケーブルも売っているので、手軽に手に入るようになりましたよね。でもどれでも同じじゃあないわけで。たとえば充電の「効率」、持ち運び時の「荷物量」。総じて、使い勝手で考えると、ケーブル選びって結構大