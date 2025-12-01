痴漢被害の際に、周囲に助けを求めることができ、防犯ブザーが搭載されている、警視庁の防犯アプリ「デジポリス」に国際電話や特殊詐欺に悪用されたとみられる番号からの着信を自動的にブロックする機能が新たに搭載されました。警視庁によりますと去年、特殊詐欺に使われた電話回線のおよそ7割が国際電話だったということで、アプリ内でブロック設定することで、スマートフォンの着信履歴に、「詐欺電話の可能性あり！」と表示さ