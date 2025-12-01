１１月イタリア製造業ＰＭＩは５０．６、前回４９．９、予想５０．１を上回る 輸出販売の改善に支えられ、新規受注総額が再び増加 生産量はわずかに増加したが、雇用と購買は減少 コストインフレは３年ぶりの強さ 主要な上昇要因は、新規受注が3年半ぶりの高い伸び率で増加したことによる。輸出需要が顕著な押し上げ効果をもたらし、5カ月連続の減少に歯止めがかかり、2022年初頭以来の急激な増加を記録した。しかし生産