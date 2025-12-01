明日12月2日（火）夜7時 日本テレビ系で放送の「世界仰天ニュース×日テレ秘蔵映像4時間スペシャル」。ゲストはヒロミ、板垣李光人、カズレーザー（メイプル超合金）、野々村友紀子、田中美久、那須雄登（ACEes）、近藤千尋。今回は「仰天ニュース」の再現ドラマとともに、報道局に残る数々の秘蔵＆スクープ映像を公開。銀座が、渋谷が、そして大スターの家の前が人で埋まった“大行列”の舞台裏、喫煙、電話など、時代で変わった