欧州株軟調に始まる、ビットコイン急落などリスク回避の動き 東京時間17:56現在 英ＦＴＳＥ100 9719.24（-1.27-0.01%） 独ＤＡＸ23693.23（-143.56-0.60%） 仏ＣＡＣ40 8091.38（-31.33-0.39%） スイスＳＭＩ 12860.83（+26.87+0.21%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:56現在 ダウ平均先物DEC 25月限47566.00（-177.00-0.37%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 2