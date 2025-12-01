全日本柔道連盟は１日、６日に開幕するグランドスラム東京（東京体育館）の１００キロ超級に出場予定だった斉藤立（ＪＥＳエレベーター）が、けがのため欠場すると発表した。代わりに佐藤和哉（日本製鉄）が繰り上がり出場する。斉藤は、昨夏のパリ五輪後の１０月に首を手術した。今年１１月には復帰２戦目として講道館杯に出場し、初優勝。２８年ロサンゼルス五輪に向けた第一歩を飾り、「シンプルにうれしかった。復活できた