週明け１日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比５１１円１８銭（１・１９％）安の４万２４７７円３２銭だった。１１月１９日以来、約１０日ぶりに値下がりした。３３３銘柄のうち約８割にあたる２６８銘柄が下落した。前週の株式市場は堅調に推移し、連休明け２５日から週末の２８日までの４日間で、読売３３３は１０００円超上昇した。この日の取引では、これまで値上がりが目立