「ダカール・ラリー」参戦を発表し、ポーズをとる三浦昂氏（後列右から2人目）らトヨタ車体チーム＝1日午前、愛知県豊田市トヨタ自動車子会社のトヨタ車体（愛知県刈谷市）は1日、世界一過酷とされる「ダカール・ラリー」の2026年大会に参戦すると発表した。市販車部門を引き継いだ「ストッククラス」を競い、部門刷新前との通算で13連覇を狙う。スポーツタイプ多目的車（SUV）「ランドクルーザー300」をベースにした新型ラリー