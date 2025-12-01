きょう午後、神奈川県横須賀市で水道管が破損し、水が道路に噴き出しました。周辺の住宅の一部では、水道の水量が減っているほか、水が濁っているということです。きょう午後2時半すぎ、横須賀市光の丘の交差点付近で、「水道管が破裂して車道が通れなくなっている」と通報がありました。横須賀市によりますと、老朽化した水道管の交換工事をしている際に、近くにある別の水道管のバルブが何らかの理由で破損し、水が噴き出したと