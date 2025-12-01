『銀河英雄伝説』などで知られる小説家の田中芳樹さんが、昨年11月30日に脳内出血で倒れていたことが明らかになりました。田中芳樹事務所の安達裕章さんが公式Xで発表しました。 【写真を見る】『銀河英雄伝説』作家・田中芳樹さん昨年11月に脳内出血を発症「まだまだ書きたいものがあるからね」介護施設でリハビリ中安達さんによると、「実は、ちょうど一年前の2024年11月30日、田中が脳内出血で倒れました」と報告。