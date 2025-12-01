ゆでずにレンチンだけで、もっちもちの本格パスタが食べられる商品が続々登場し話題になっています。 【写真を見る】「口に入れた瞬間トリュフ」レンジで本格調理“ゆでないパスタ”【THE TIME,】 モチモチ維持＆長期保存OKの秘密米の高騰により消費量が増加しているパスタですが、「お湯を沸かすのが面倒くさい」「大量のお湯が必要で時間がかかる」という声も。そんな人にピッタリなのが、“ゆでないパスタ”です。8月