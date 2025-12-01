大腸がんの手術を終えて退院したことを公表しているタレントの歩りえこさんが、インスタグラムを更新。自身の医療費について、綴りました。 【写真を見る】【 がん闘病 】歩りえこさん「大腸がん手術したら、医療費326万円だった」「日本の医療保険制度で生かされた女です」「命に値段はつけられないけど、やはりお金はかかる」歩りえこさんは「大腸がん手術したら、医療費326万円だった話（※国保などあるので実際に払っ