介護保険制度の見直しに向けて、厚生労働省はきょうの審議会で、一定の所得以上の高齢者の利用料を引き上げる案を示しました。【写真を見る】介護保険「利用料引き上げ」へ厚労省が見直し案所得により「2割負担」対象者の拡大を検討年内に方向性取りまとめ目指す現在、介護サービスの自己負担額は原則1割で、単身世帯で年金なども合わせた収入が280万円以上の人が、所得により2割か3割を負担しています。介護費用が増え続ける