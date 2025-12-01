大館能代空港の滑走路で、星空を観賞するイベントが30日夜に行われました。濃い霧が立ち込めるあいにくの天気でしたが、参加した人たちは、空港での特別な体験を楽しみました。大館能代空港での星空観賞イベントは、年に3回ほど開かれていて、昨夜は、大館市や能代市などから約20人が参加しました。午後6時半ごろ、まずは羽田空港へ向かう最終便のお見送りです。全長約40メートルの飛行機の目の前まで近づき、機体の説明を受