楽天モバイルと楽天損害保険は12月1日、「最強シニアプログラム」を強化し、オプションパック「15分かけ放題＆安心パック」加入者を対象とした「オレオレ詐欺対策保険」の提供を追加料金なしで開始した。65歳以上のユーザー向けに展開するシニア向けサービスを拡充し、高齢者を狙った特殊詐欺の深刻化に対応する。■裁判費用など最大60万円補償振り込んだ金銭は対象外新