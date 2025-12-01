俳優・アーティストとして活躍する菅田将暉が、2026年1月14日にEP『SENSATION CIRCLE』をリリースすることが発表された。自身初となる全曲セルフプロデュース作で、テーマは“五感”。きょう1日より予約受付がスタートしている。【写真】シックなカラーリングの衣装でドラマ『火星の女王』の取材会に登場した菅田将暉収録曲はそれぞれの感覚に対応する形で配置されており、M1「Water」（第六感）、M2「Sensation Season」（触