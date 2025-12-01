12月に入り旬を迎えるはずの季節ハタハタについてです。最近は12月1日に、初めての網入れをしてきた男鹿市北部では、今年も漁師たちが海へと向かいました。季節ハタハタの本場男鹿市北浦です。漁師「へばいってくる」通行人「がんばってけれっす」漁師「うまいハタハタかへる（食べさせる）」通行人「あはは楽しみだ～」漁師「ばかにしてるべ」地元の漁師たちは、例年12月1日に網入れの作業を始めます。北浦ではまず、漁師た