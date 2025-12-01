「cafe KAKAOc 」2025年6月に移転オープンしたカフェレストランです。北名古屋市、名古屋・丸の内での営業を経て、地下鉄「国際センター」駅近くの那古野ビル南館へ新たに移転しました。開業当初からの名物メニューは、手作りの 自家製パン と キッシュ。パン講師の経験もあるオーナーが、毎朝店内で焼き上げるパンや焼菓子は、しっとりとソフトな仕上がりが特徴です。卵は使わず、香り高いイタリア