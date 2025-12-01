（台北中央社）台湾証券取引所が1日に公表した最新の統計によれば、11月に新たに開設された個人の証券口座は、5万1428口に上った。このうち、30歳以下の個人による開設は全体の6割を超え、投資の低年齢化が浮き彫りになった。累積の口座数は1360万7679口。名義人の世代別では19歳以下が66万1423口（前月比1万3040口増）、20〜30歳が176万6866口（同1万9473口増）、31〜40歳が222万6018口（同9137口増）、41〜50歳が260万2060口（同