ハジャーがレッドブルに昇格と証言自動車レースF1の唯一の日本人ドライバー角田裕毅（レッドブル）について、来季の去就が海外で報じられている。英衛星放送「スカイ・スポーツ」のF1番組でレポーターを務めるテッド・クラビッツ氏が生放送中に言及。姉妹チームであるレーシングブルズのアイザック・ハジャーがレッドブルに昇格する見込みで、その結果、角田が「F1から姿を消すことになる」と非情通告を見通している。英紙「デ