■ドル円終値の推移 レンジ前日比 １２月０１日１５５円３７～３９銭（▼０．９３） １１月２８日１５６円３０～３３銭（△０．２０） １１月２７日１５６円１０～１２銭（▼０．２７） １１月２６日１５６円３７～３９銭（▼０．２５） １１月２５日１５６