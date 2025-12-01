日銀が１日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５５円３７～３９銭と前営業日比９３銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８０円３３～３７銭と同６２銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１６０６～０７ドルと同０．００３１ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS