台湾メディアの太報は11月30日、韓国・ソウルで反中デモが頻発し、「日本がこんなにうらましいと思ったことはない」との声も上がっていると伝えた。記事はまず、韓国では9月末に中国の団体客向けビザ免除政策が導入され、中国人観光客が増加したことに反対する反中デモがソウル市内で頻発していると紹介した。さらに、台湾有事をめぐる日本の高市早苗首相の発言を受け、中国政府が自国民に対し日本への渡航や留学を控えるよう呼び