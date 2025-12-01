RIIZE¡Ê¥é¥¤¥º¡Ë¤ÎWONBIN¡Ê¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¡Ë¤¬11·î28¡¦29Æü¤Ë¹á¹Á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿K-POP¼ø¾Þ¼°¡Ø2025 MAMA AWARDS¡Ù¤Ç¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÈ±¿§¥Á¥§¥ó¥¸¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£ ①¥Ô¥ó¥¯È±¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¡Ê1¡¦2ËçÌÜ¡Ë②¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î°ã¤¤¤ËÃíÌÜ¡ØMAMA¡Ù2Æü´Ö¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È③°µ´¬¡ØMAMA¡Ù¥¹¥Æー¥¸Æ°²è④¤æ¤ë¤Õ¤ï¥×¥é¥Á¥Ê¥Ö¥í¥ó¥É¥Ø¥¢¤Î¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó ¢£RIIZE¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¡¢¥µ¥é¥¹¥È¶âÈ±¤«¤éÁ¯¤ä¤«¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¤Ø