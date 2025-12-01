来日中のカナダ女子代表の選手たちは束の間の日本滞在を楽しんでいるようだ。11月29日、長崎スタジアムシティで開催された「MS&ADカップ2025」で日本女子代表と対戦。０−３で敗れた。試合後、カナダFWニシェル・プリンスにこの遠征中、日本でどのように過ごしているのかを訊くと、こう答えてくれた。「私は日本が大好き。ここの人たちはとても親切だし優しい。この遠征中に平和公園に行ったんだけど、とても美しくて、