11月第4週（11月25日～11月28日）に新規設定されたファンドは以下の通り。 運用開始日 〇11月25日 スマート・ファイブ（年３．６％目標分配プラス・奇数月決算型） 運用会社：アモーヴァ・アセットマネジメント 〇11月26日 Ｔｒａｃｅｒｓ 日本国債ウルトラロング（３０年平均）年４回分配型 運用会社：アモーヴァ・アセットマネジメント 〇11月28日 明治安田日本企業好利回り社債ファン