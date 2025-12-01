世界の軍事企業上位100社の売上高は2024年は6790億ドルと、過去最高になったとスウェーデンの研究機関が明らかにしました。ストックホルム国際平和研究所が1日に発表した報告書によりますと、上位100社の去年の売上高を合わせた金額は前年に比べ5.9％増え、6790億ドル（＝約106兆円）と過去最高になりました。ロシアのウクライナ侵攻やガザ地区の戦闘など「地政学的な緊張」が影響したと指摘しています。国別の1位はアメリカ