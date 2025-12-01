コンビニ業界で初めて、自動運転のトラックで商品を運ぶ実証が始まります。【映像】実際に自動運転を行う様子セブン‐イレブンは、1日から、埼玉と兵庫にある各メーカーの商品が集まる倉庫間の輸送を対象に、自動運転トラックを使った実証を始めます。自動運転の区間は高速道路を走る約450kmで、運転席に人が座り状況に応じて操作する「レベル2」で行います。実証は来年4月まで3回を予定し、常温で輸送可能なプライベートブ