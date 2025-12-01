日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月1日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の5189枚だった。 ◯2025年12月限（特別清算日：12月12日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 5189(5189) ソシエテジェネラル証券4540(4540) JPモルガン証券1749(1749)