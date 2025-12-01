【その他の画像・動画等を元記事で観る】 菅田将暉が、2026年1月14日にEP『SENSATION CIRCLE』をリリースすることが決定した。 ■“自分の五感とまっすぐ向き合うこと”を目指した 今作は、“五感”を軸に自分表現の内側へ迫った、自身初のオールセルフプロデュースEP。人を愛しいと思う瞬間、傷つく瞬間、ふと救われる瞬間。そのすべての背後で揺れ動く“五感”。“感じること＝生きること”という根源的な