広島の左腕・森翔平投手（２７）と来季７年目を迎える石原貴規捕手（２７）の２人が１日、そろって結婚したことを発表した。２人は球団を通じ、コメントを発表。「この度、結婚したことをご報告させていただきます。より一層、責任感を持ち、互いを思いやりながら誠実にむきあい、明るく楽しい家庭を築いてまいります」（森）、「家庭を持つ身として、より一層、真摯に野球にむきあい精進してまいります。２人で支え合い、明る