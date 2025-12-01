元RIZINガールで、現在は格闘技イベント「RIZIN」広報の横島加奈さん（31）が1日までに自身のSNSを更新。新ヘアの自撮りショットを投稿した。横島さんは「髪色、暗めにしました」と新ヘアスタイルの自撮りショットを公開した。最後に「12月、頑張りましょう！！！」と投稿を締めた。ネットでは「ナチュラルメイク？」「似合ってる」「可愛いっ！！」「大人っぽくてとっても魅力的」「すっぴん？薄メイク？」「めっちゃ素敵