女優の吉岡里帆（32歳）が、11月30日に放送されたラジオ番組「UR LIFESTYLE COLLEGE」（J-WAVE）に出演。恋愛についての話題の中で「めちゃくちゃ恋してました」と語った。恋愛小説「激しく煌めく短い命」（文藝春秋社）で、女性同士の恋愛を書いた綿矢りさ氏が、番組のゲストとして登場。綿矢氏が恋愛をしているキャラクターを書くことについて話していく中で、吉岡里帆が「綿矢さんご自身は中学の時、恋はしていましたか？」とた