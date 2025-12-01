全日空のエアバスA320-200＝2012年2月、関西国際空港【ブリュッセル共同】欧州航空機大手エアバスは1日、主力小型機「A320」シリーズのソフトウエアの不具合によって世界的な影響が出た問題で、対象となった約6千機の大半で改修が完了したと発表した。100機未満の機体では改修が続いており「運航再開に向けて航空会社と連携している」と説明した。エアバスは「乗客と航空会社に不便をおかけしておわびする」と改めて謝罪した。