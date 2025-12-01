ロシア・カムチャツカ半島付近を震源とする地震があり、北海道釧路市の津波一時避難場所に避難した人たち＝7月内閣府は1日、7月のロシア・カムチャツカ半島付近の地震で津波警報が出た際、避難した人は23.5％で、うち半数超が自動車を利用したとのアンケート結果を明らかにした。自動車で避難した人のうち、40％弱は渋滞に巻き込まれたと回答。国は徒歩での避難を原則としているが、浸透していないことが浮き彫りとなった。避