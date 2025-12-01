パナソニックは、マッサージチェア「リアルプロ カーサライン EP-MA110」を2025年12月1日に発売した。モミ玉の繊細な動きでコリをピンポイントで捉えるプロに学んだマッサージでリフレッシュしたり、またフラットなオットマン一体型の電動リクライニングソファとして、1台でさまざまなくつろぎを提供するという。マンションのドア幅に配慮したという幅68センチ、最大奥行きは約180センチで、専有面積が約1畳のスリム設計ながら、最