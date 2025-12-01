11月30日（日）午後、岐阜県多治見市の県道 愛岐道路で土砂崩れが発生しました。 【写真を見る】突然山の斜面が崩れ大量の岩や土砂が道路に…岩は大きいもので直径約3メートル 巻き込まれた車やけが人なし 岐阜･多治見市 愛岐道路 土砂崩れがあったのは多治見市脇之島町で、岐阜県の多治見土木事務所によりますと、30日午後2時半ごろ、突然山の斜面が崩れ、大量の岩や土砂が道路をふさぎました。 落下した岩は大きいもの