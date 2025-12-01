爆笑問題太田光（60）と、夫人で所属事務所タイタンの太田光代社長（61）が1日、都内で行われた「日本ネーミング大賞2025」授賞式に出席した。太田は審査委員長、光代社長は特別顧問を務めた。同イベントは例年、「新語・流行語大賞」と同日の開催となっている。光代社長が「ずらしているつもりなんです」とすると、太田は「向こうが追いかけてくる。やくみつるが悪い」とした。それでも太田は「知名度も上がってきている」と実感