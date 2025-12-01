3日(水)から4日(木)頃を中心に、日本列島に強烈な寒気が襲来する見込みです。12月は日本海の海面水温が冬の中で最も高いことに加え、発達した雪雲の帯:JPCZの形成が予想されています。山陰から北の日本海側では平地でも降雪や積雪となり、山地では積雪が急増するおそれがあります。また、ふぶきや路面の凍結で交通障害が発生するおそれもあります。最新の雪の情報をこまめに確認してください。平地も雪になる寒気が広範囲に北日