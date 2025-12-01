アイドルグループ・日向坂46の松田好花さん（26）が1日、グループを卒業することをブログで発表しました。松田さんは1999年4月27日生まれ、京都府出身。日向坂46の二期生で、ラジオのパーソナリティーを務めるなど個人でも活躍しています。■「この場所が好きだからこそこの決断もできた」松田さんは、「けやき坂46、日向坂46、活動を始めて合わせて8年半が経ちました。私は日向坂46を卒業します」と報告。「卒業のことは昨年あた