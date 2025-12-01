従来の健康保険証の有効期限は12月1日までで、2日から期限切れとなります。医療機関を受診する際は、原則としてマイナ保険証か資格確認書の提示が必要となります。従来の健康保険証の有効期限は1日まで、2日以降、医療機関や薬局では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる「マイナ保険証」か、「資格確認書」のどちらかを提示することになります。マイナ保険証を使うには、あらかじめ、スマホなどでログインして見る「