筆者の友人Aの話を紹介します。新婚当初から『亭主関白』を地で行く夫にかいがいしく従ってきたA。20年もの間諦めていましたが、とあるきっかけから疑問が生まれ、ある日思わず口から出た、たったひと言が、夫婦の関係を変えてしまう出来事となったのです。 亭主関白な夫