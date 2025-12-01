8月にNFLのスター選手トラビス・ケルシーと婚約を発表したテイラー・スウィフト。花嫁介添人を務める予定のセレーナ・ゴメスやジジ・ハディッドらが、世界各地での“独身お別れパーティー”を計画しているようだ。【写真】婚約を発表！巨大指輪＆テイラーとトラビスの幸せそうなショットテイラーに近い情報筋がUS版SUNに明かしたところによるとセレーナやジジらブライズメイド（花嫁介添人）たちが、結婚前に友人や家族とと