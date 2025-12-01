¡Ö2025T&DÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¡Ê¡Ö¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¡×Áª¡Ë¤¬12·î1Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤¬Ç¯´ÖÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÇÁíºÛ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ºÝ¤Î°§»¢¤ÇÈ¯¤»¤é¤ì¡¢¡Ö¥ï¡¼¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¡ÊWLB¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼Î¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âç¤­¤ÊÊªµÄ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢¹â»Ô¼óÁê¼«¿È¤Ï¡Ö³§ÍÍ¤ÏWLB¤òÂç»ö¤Ë¡×¤Èµ­¼ÔÃÄ¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤Ê¤ÉÊÛÌÀ¤·¤¿