男子ツアーを統括する日本ゴルフツアー機構（JGTO）は1日、都内で理事会を開き、新設するオーストラリアツアーとの共催大会を含む来季のツアー日程を決めた。詳細は後日発表される。新設大会は、日本ツアーの協力大会として実施されるニュージーランド・オープン（来年2月26日開幕）の翌週、来年3月上旬にニュージーランド国内で開催され、これが来季のレギュラーツアー初戦となる見通しだ。記者会見した倉本昌弘副会長は「