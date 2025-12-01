スイーツメディア「ウフ。」がお届けする、おうちで簡単にまねできるレシピ。今回は新進気鋭の人気店が教えるレシピをご紹介します。 レシピを教えてくれるのは、店舗を持たずイベントへの出店やラグジュアリーブランドのお菓子の開発など、独自のブランディングで人気の「Galet Galet（ガレガレ）」大澤智弥シェフ。 今回は歴史ある森永乳業の「フィラデルフィアクリームチーズ」とコラボレーシ