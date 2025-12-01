お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（32）が11月29日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1・00）に出演し“共演NG”にしているタレントがいると語る場面があった。せいやがジョークでお笑いタレント・ZAZYと、お笑いコンビ「ニッポンの社長」ケツを“共演NG”にしていると語っていた。すると、粗品が「俺は各テレビ局に言っているぐらいのNGはおるよ。ホンマのヤツがおる」と意味深な発言