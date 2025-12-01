ボートレース戸田の「ボートピア岡部カップ」が2日に開幕する。1日に行われた前検日、注目のエース機・11号機を首尾良くゲットしたのが、伊達正利（50＝静岡）だ。今節からエンジンにキャブレター凍結防止用温水パイプが装着され、冬仕様に衣替えとなった。多少のエンジン相場の変動はありそうで、直前気配は注視したいところだ。伊達は、「温水パイプが着いたこともあって、起こしで鳴いたりするのでその辺りを調整します」